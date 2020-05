Agressora de juíza vai para casa devido à pandemia do coronavírus

Foi alterada a medida de coação aplicada a Susana Cláudia, a mulher de 39 anos que, a 15 de janeiro, agrediu uma juíza e uma procuradora no interior do Tribunal de Matosinhos, durante uma conferência de pais num processo de alteração e regulação de responsabilidades parentais. A arguida estava em prisão preventiva, mas, devido à Covid-19, a procuradora do Ministério Público que a acusou pediu que passasse para prisão domiciliária."O decreto do Presidente da República prevê a possibilidade de serem tomadas medidas excecionais e urgentes de proteção de reclusos, reconhecendo que a reclusão em estabelecimento prisional representa, neste contexto de pandemia, um perigo acrescido para a saúde, própria e de terceiros. [...] Com facilidade concluo que atualmente já não se mostra necessária a manutenção da arguida na prisão", lê-se no despacho.Susana Cláudia é acusada de um crime de coação contra órgão constitucional e dois de ofensas à integridade física qualificada. Segundo o MP, deu um murro na cara da juíza e tentou agredi-la com um candeeiro. Apertou o pescoço à procuradora.