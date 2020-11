Agressores com pulseira eletrónica disparam 30% até outubro

A aplicação de pulseiras eletrónicas por crimes de violência doméstica disparou 30,2% nos primeiros 10 meses deste ano, em comparação com o período homólogo de 2019.



Segundo o relatório da Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP), entidade que supervisiona a aplicação destas medidas de coação, 1241 pessoas (reclusas ou arguidas) tinham pulseiras eletrónicas no referido período. Em 2019, eram 953. Pela primeira vez, explica o relatório da DGSP, a violência doméstica já representa mais de metade (53,58%) do total de 2316 processos em que foi decidida a aplicação de vigilância eletrónica. No mesmo período, a PSP, que patrulha os grandes centros urbanos, deteve 724 pessoas também por violência doméstica.



