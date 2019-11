Agressores de 63 e 71 anos detidos por violência doméstica

A GNR da Guarda anunciou esta segunda-feira a detenção de mais dois homens suspeitos de violência doméstica sobre as mulheres, na capital de distrito e no concelho do Sabugal.



Os militares apuraram que os detidos, de 63 e 71 anos, exerciam violência e ameaças sobre as esposas, de 58 e 63 anos, respetivamente.

Os homens foram presentes a um juiz do Tribunal da Guarda, na sexta-feira, e acabaram por ser postos em liberdade. Ambos estão proibidos de contactar e de se aproximar das vítimas.

No caso ocorrido no Sabugal, o homem está proibido de se aproximar da vítima a menos de 500 metros, enquanto no da Guarda o arguido não pode estar a menos de um quilómetro da mulher. Ambos vão ser controlados por via de pulseira eletrónica.