Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agressores de Alcochete planearam terror

Acionaram alarme para que as portas se abrissem todas e agrediram os jogadores em dois minutos, com voz de comando no final: "Está na hora".

Por Henrique Machado e Tânia Laranjo | 01:30