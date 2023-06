O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou na terça-feira que está a trabalhar, com o Ministério da Justiça, num pacote legislativo para agravar as penas dos detidos por agressões às forças de autoridade, e o diretor nacional da PSP, Magina da Silva, revelou, no mesmo dia, que já foi apresentada ao Governo uma proposta, conjunta com a GNR, para rever o quadro legal sobre agressões às forças policiais.









