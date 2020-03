Agressores do SEF suspeitos de homicídio de ucraniano em pacto de silêncio

Entraram mudos e saíram calados. Os três inspetores do SEF, indiciados por homicídio qualificado de um ucraniano nas instalações do aeroporto de Lisboa, não responderam a qualquer pergunta do juiz. Ouviram as acusações que existem contra eles e souberam quais as provas já recolhidas pela investigação. Responderam sobre a identidade e os antecedentes e nada mais disseram aos magistrados.

Os três suspeitos, presos ...

