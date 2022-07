Só nas últimas horas foram detidos mais três incendiários no País. A lista, que já tem mais de 50 nomes, é cada vez extensa e já ultrapassa os números do ano passado (30).



Em São Pedro do Sul um agricultor de 57 anos não aguentou que a mulher o trocasse por outro homem e na tarde do dia 14, depois de ingerir várias bebidas alcoólicas ateou um incêndio, através de chama direta, na localidade de Figueirosa, em Bordonhos.









