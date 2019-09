Agricultor cultiva abóbora gigante com 450 quilos

José Santos, de 39 anos, é barman de profissão, mas tem na agricultura a sua grande paixão. Na sua pequena horta, em Paderne, Albufeira, cultiva de tudo um pouco.Mas é nas abóboras que dedica mais tempo. E o resultado não podia ser melhor: este ano conseguiu um exemplar gigante, com cerca de 450 quilos de peso. Foi mesmo necessária uma grua para retirar a abóbora da horta."O maior segredo é a dedicação. Ir todos os dias buscar água à Fonte de Paderne, dar adubo orgânico e deixar só uma abóbora por planta", explica José Santos. Nos dias mais quentes, chegou a gastar "mil litros de água" na rega.Já em 2018, o agricultor em part-time tinha produzido uma abóbora com 100 quilos. Este ano, decidiu gastar quase "200 euros" na compra de "três sementes, com boa genética", provenientes dos Estados Unidos.Uma dessas sementes transformou-se em abóbora gigante. José Santos participa este sábado, com este exemplar, no Concurso Internacional de Hortícolas Gigantes, em Paredes, no distrito do Porto.Quando regressar ao Algarve, a abóbora estará em exposição na Mostra de FrutosSecos de Paderne, nos dias 28 e 29 deste mês. E depois de retiradas as sementes, será oferecida a instituições.