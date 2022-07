Agricultor detido por suspeita de incêndio florestal em Lamego

A Polícia Judiciária procedeu à identificação e detenção e um agricultor, de 53 anos, suspeito de ter provocado um incêndio numa área florestal de Lamego.O incêndio, que ocorreu no último domingo, colocou em perigo várias habitações, de valor considerado elevado, que só não foram atingidas devido à rápida intervenção dos bombeiros. No entanto, as chamas consumiram uma área de mancha florestal e uma zona ágricola, com plantação vinícola, olival e outras árvores de fruto.O homem foi esta quinta-feira presente a interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.