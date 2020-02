Agricultor escravizou português durante 12 anos. Foi detido em Andorra

A polícia de Andorra deteve esta semana um agricultor acusado de explorar durante 12 anos um trabalhador português, trabalhando de sol a sol, sem direito a férias nem documentação, revelou este sábado a imprensa local.

Segundo o Diari de Andorra, o português chama-se Julio e era funcionário de um agricultor de Auvinyà, para quem trabalhava há mais de uma década, 84 horas por semana, e que esta quarta-feira foi detido, por crime contra os direitos dos trabalhadores, e mais tarde libertado, com termo de identidade e residência, enquanto aguarda julgamento.

Durante nos 12 anos, o português trabalhava entre segunda e sábado numa plantação de tabaco no absoluto anonimato documental e sem ter nenhum contrato. Foi por causa de um acidente de trabalho que sofreu no início de novembro do ano passado que as autoridades detiveram esta semana o patrão.