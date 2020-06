Agricultor ferido com gravidade após despiste de trator em Macedo de Cavaleiros

Um agricultor ficou ferido com gravidade na manhã desta segunda-feira, em Edroso, Macedo de Cavaleiros, depois de o trator em que lavrava a terra se ter despistado. A vítima foi projetada, e levou com o escarificador (parte que lavra a terra) do trator em cima de uma perna.

O acidente, ocorrido pelas 07h37, mobilizou 15 operacionais e 5 viaturas dos bombeiros de Macedo de Cavaleiros e da GNR.

A vítima foi assistida, e transportada estável para o Hospital de Bragança.