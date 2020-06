Agricultor viola sobrinha durante cinco anos em Viseu

Um homem, de 56 anos, foi detido pela PJ do Centro por violar e abusar sexualmente de uma sobrinha, agora com 26 anos, em Viseu. Os crimes foram cometidos durante cinco anos. O suspeito, agricultor, vai aguardar julgamento na prisão.Segundo a PJ, os crimes começaram em 2005, quando a vítima tinha 11 anos, e aconteceram num contexto de proximidade familiar - eram vizinhos. Nos últimos anos, a vítima tentou resistir às investidas do familiar, mas este acabava por conseguir forçá-la aos abusos.A menor contou a uma pessoa próxima o terror que vivia às mãos do tio, que alertou as autoridades, levando à detenção do suspeito.