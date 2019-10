Agricultores à espera de certificado dizem-se "burlados"

Trinta pequenos agricultores dos concelhos de Santarém e Alcanena esperam há mais de três anos pela entrega do cartão de aplicador de produtos fitofarmacêuticos, depois de terem concluído o curso de formação obrigatório por lei na Junta de Freguesia de Bugalhos, em maio de 2016."Precisamos do cartão para comprar e aplicar os produtos, e temos apenas um certificado provisório que expira a 31 de dezembro. Como vamos fazer a partir daí?", questiona Henrique Oliveira, um dos formandos que começam a achar que foram "burlados" pela empresa que ministrou a formação, a Mutação, da Figueira da Foz.O problema reside no facto da empresa ainda não ter entregado toda a documentação relativa aos dois cursos que ministrou em Bugalhos, o que impede os serviços do Ministério da Agricultura de emitir definitivamente os cartões de aplicador.Os lesados e a Junta de Bugalhos, entidade que tratou do curso, estão "fartos" das explicações apresentadas. "A empresa anda há três anos a enrolar-nos com este processo, depois de ter recebido o dinheiro que as pessoas pagaram", afirma José Luís Ramos, presidente da Junta, explicando que cada um pagou 105 euros.Contactada pela, a empresa Mutação, que tem certificação legal para estas formações, esclarece que os atrasos na entrega da documentação devem-se a "fatores internos e externos no seio da empresa". A Mutação garante que está a tratar dos processos burocráticos para que os certificados sejam emitidos "nas próximas semanas".