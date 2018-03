Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agricultores algarvios marcam protesto em Lisboa

Desde 2015 que esperam por ligação ao adutor que liga barragem à ETA de Alcantarilha.

Por João Mira Godinho | 09:38

Um protesto junto à nova ETAR de Portimão, já na segunda-feira, e outro, em Lisboa, junto ao Ministério da Agricultura, dia 15 de março. Esta a intenção da Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão, a exigir a ligação do novo perímetro de rega ao adutor do Funcho, pela qual esperam há 3 anos. Só em perdas de água, a ligação iria permitir a poupança de 2 milhões de m3, diz a associação.



O processo de modernização do perímetro de rega iniciou-se em 2002 e, quando foi dada como terminada, em 2015, tinha representado um investimento de 6,5 milhões de euros (4,5 milhões em fundos comunitários). Na altura apenas ficou por fazer a ligação ao adutor do Funcho, que liga esta barragem à Estação de Tratamento de Água de Alcantarilha. Desde então, a situação não se alterou.



Depois de avanços e recuos (ver pormenores), no final do ano passado, o Governo disse estar disponível para permitir a ligação, mas faltará a autorização da Comissão Europeia. Descontentes com a demora no processo e cansados de esperar por uma solução, os agricultores decidiram marcar os dois protestos para este mês.



PORMENORES

Obra ilegal

Em 2016 o secretário de Estado do Ambiente considerou a obra "ilegal". Em 2017 disse que ligação podia ser feita.



Recomendação

Também em 2017 a Assembleia da República aprovou uma recomendação ao Governo para que a ligação fosse feita.



700 à espera

A entrada em funcionamento do novo perímetro de rega iria beneficiar cerca de 700 agricultores no Barlavento algarvio.