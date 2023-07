A PSP deteve, em Cascais, um homem de 50 anos que atacou a a mulher com um taco de golfe, agressões que foram travadas por um irmão da vítima. O agressor - que ficou ferido no ataque - estava com pulseira eletrónica por violência doméstica à mesma mulher e aproveitou a autorização para ir a tribunal, por esse processo, para a atacar. Fica agora em preventiva.