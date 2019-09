Agride advogado a pontapé em Paços de Ferreira

Um empresário da construção civil foi condenado a um ano e dois meses de prisão, com pena suspensa, por ter agredido a pontapé um advogado e destruído o telemóvel da vítima. Vai ainda ter de pagar uma multa de 960 euros pelo crime de ofensa à integridade física qualificada, tendo em conta tratar-se de um homem da lei e ter agido "de forma especialmente censurável".A agressão aconteceu em junho de 2016, numa rua de Paços de Ferreira, quando o advogado acompanhava o embargo extrajudicial da construção de um muro numa propriedade privada. Quando a vítima fotografava a obra que tinha de ser suspensa, foi atacada."O arguido aproximou-se e, empurrando [o advogado], conseguiu tirar-lhe o telefone da mão e lançou-o ao ar. De seguida, pontapeou-o , atingindo-o nas pernas. Pegou no telemóvel que se encontrava no chão e arremessou-o outra vez, tendo o mesmo ficado decomposto em várias partes", referia a decisão do Tribunal de Paços de Ferreira, que condenara o arguido a pagar 1600 € pelo crime de ofensa à integridade física simples.A pena foi agora agravada pelo Tribunal da Relação do Porto.Após a decisão do Tribunal de Paços de Ferreira, a Ordem dos Advogados recorreu para a segunda instância, pedindo a aplicação de uma pena exemplar. O Tribunal da Relação do Porto aceitou os argumentos, agravando o crime e a condenação.O arguido, que é casado e tem filhos, completou apenas o 4º ano de escolaridade. É sócio-gerente de uma empresa de construção civil. É descrito como um indivíduo bem inserido na sociedade, sério, educado e conceituado na área laboral.