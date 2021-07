Agride bombeiros, rouba ambulância e acaba socorrido após despiste em Évora

Os Bombeiros de Portel tiveram de socorrer por duas vezes o mesmo homem, de 27 anos, na mesma tarde. A primeira vez após este ter caído durante uma festa, no sábado. A segunda foi já depois de ter roubado a ambulância aos operacionais e percorrido cerca de 14 quilómetros. Despistou-se e foi encontrado pelos bombeiros e pela GNR, que o deteve.Antes de escapar com o veículo, que ficou inoperacional, ainda agrediu os dois bombeiros. "Um dos tripulantes sofreu ferimentos ao nível da face, do tórax e na zona lombar. Foi assistido no Hospital de Évora", explicou este domingo ao CM Bruno Louro, comandante dos Bombeiros de Portel. "O condutor da ambulância saiu em auxílio do colega e também foi agredido, mas não necessitou de tratamento hospitalar. Ficaram abalados com toda a situação", referiu o responsável.A ambulância foi localizada através do SIRESP e o homem ainda tentou fugir a pé. Vai esta segunda-feira a tribunal.