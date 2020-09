Agride e ameaça de morte namorada de 19 anos em Lagoa e fica em liberdade

Um homem de 35 anos que foi detido pela GNR de Lagoa por posse de uma arma proibida (uma caçadeira de canos serrados e 27 cartuchos) foi presente a tribunal e ficou em liberdade, com apresentações às autoridades duas vezes por semana.Tal como o CM noticiou, o indivíduo foi detido na sequência de uma denúncia de violência doméstica.Os militares apuraram que a companheira do suspeito, de 19 anos, teria sido alvo de agressões físicas e ameaças de morte, com recurso a arma de fogo, ao fim de três meses a viverem juntos, revelou fonte do Comando de Faro da GNR.