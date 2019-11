Agride e ameaça ex-namorada com fotos na Internet

Um homem de 20 anos foi detido pela GNR por agredir a ex-namorada, de 19, de forma física e psicológica, em Vila Velha de Ródão.O casal esteve junto durante quatro anos, mas depois da separação o suspeito continuou a agredir a vítima com insultos e ameaças de morte. Chegou mesmo a intimida-la com a publicação de fotografias íntimas nas redes sociais.Foram realizadas buscas a casas em Lisboa e Vila Velha de Ródão e apreendidos dois computadores e telemóveis. O suspeito já foi presente a um juiz do Tribunal de Castelo Branco e ficou proibido de contactar com a vítima. Vai por isso ser controlado através de vigilância eletrónica.