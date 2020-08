Agride e fecha mulher com corrente e cadeado em instalações devolutas na Amadora

A PSP deteve na passada sexta-feira um homem de 27 anos, suspeito da prática dos crimes de violência doméstica e sequestro agravado, praticados contra uma mulher de 35 anos.

Após denúncia de terceiros, o homem foi localizado nas instalações de um antigo colégio da Amadora, onde habitava com a mulher. O jovem agrediu-a violentamente e não a deixou sair do local durante dois dias, fechando-o com uma corrente e um cadeado.

A mulher foi socorrida pelo INEM. O homem está obrigado a manter-se afastado da vítima e proibido de a contactar.