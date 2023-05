“Ele levantou-se para sair do metro e deu-me um estaladão que até deixou marca.” Este é o relato de Beatriz, estudante universitária que foi agredida no metro de Lisboa, no Intendente, por um homem, já identificado pela PSP e que tem agredido dezenas de outras raparigas nos transportes públicos. Beatriz já apresentou queixa.









