Agride e viola a ex-mulher em Óbidos

Um homem de 28 anos foi detido pela GNR do Bombarral por violência doméstica, em Óbidos. A vítima foi a ex-companheira, de 38 anos. Segundo a GNR, o suspeito violou, agrediu física, verbal e psicologicamente a vítima.Agressor e vítima viveram juntos dez meses.Os crimes terão ocorrido logo desde o início da relação. A mesma foi terminada "por iniciativa da vítima", no dia 9 de junho. O suspeito não aceitou e aguardou que a vítima saísse do local de trabalho.Perseguiu-a, ameaçou-a e tentou que ela entrasse no seu carro, tendo-lhe roubado o telemóvel. Foi intercetado e detido pouco depois no Bombarral. Está proibido de permanecer e frequentar a residência e local de trabalho da vítima e de a contactar.