Agride jovem em café com taco de hóquei que guardava há três anos na mala do carro

Há pelo menos três anos que Bruno Esteves, de 22 anos, guardava um taco de hóquei na mala do carro.Indica o Ministério Público que, apesar de o stick se destinar à prática de desporto, o arguido, conhecido pela alcunha Caxineiro, utilizava-o apenas para agredir outras pessoas. E foi o que fez a 26 de novembro do ano passado, no interior de um café, em Vilar do Pinheiro, Vila do Conde. Durante uma rixa, em que alegou estar a defender o irmão, agrediu um jovem na cabeça, deixando-o em coma.O processo, consultado pelo, refere que a vítima, de 19 anos, correu risco de vida. Deu entrada no hospital da Póvoa de Varzim, mas foi transferida em estado crítico para o Hospital S. João, Porto, com um traumatismo cranioencefálico. Esteve vários dias internada.O arguido, que é pescador, já esteve na cadeia, mas é mantido agora preso em casa, com pulseira eletrónica. Está acusado dos crimes de ofensas à integridade física grave e detenção de arma proibida. Vai começar a ser julgado em outubro, no Tribunal de Matosinhos.As agressões ocorreram no café Pão Quente de Vilar 2, por volta das 17h30. A confusão iniciou com o irmão do arguido, que estaria alcoolizado quando começou a intimidar clientes.Este homem telefonou ao irmão, Bruno, que já no local se envolveu em confrontos com mais três clientes.Foi depois ao carro buscar o taco de hóquei e agrediu a vítima - que pede uma indemnização de 25 mil euros pelos danos sofridos.