Um jovem de 20 anos agrediu ontem a mãe e a irmã, durante uma discussão na casa de ambas, em Brufe, Vila Nova de Famalicão, pelas 13h15. As vítimas ficaram feridas e tiveram de ser socorridas pelos bombeiros famalicenses, que as levaram para o hospital.



Também o agressor ficou ferido, mas recusou ser hospitalizado. A GNR identificou os intervenientes, mas a investigação depende de as vítimas apresentarem uma queixa formal.

