Agride mulher à frente do filho em Montemor-o-Novo

A GNR anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem, de 49 anos, por agredir a mulher à frente do filho, de apenas três anos, em Montemor-o-Novo.



Durante o relacionamento de cinco anos, os militares apuraram que o suspeito apresentou sempre um comportamento possessivo, com a violência a aumentar nos últimos tempos. O caso começou a ser investigado no dia 16, na sequência de uma denúncia anónima. Nesse mesmo dia, a vítima, de 40 anos, foi acompanhada pelos militares até à casa de familiares. O agressor ficou com pulseira eletrónica e está proibido de contactar a vítima.



Ver comentários