Agride mulher à frente dos filhos menores em Mafra

Dois homens, de 42 e 35 anos, foram detidos pela GNR, em Mafra, na quinta e sexta-feira, por violência doméstica. Agrediam as mulheres, num dos casos, à frente dos filhos.O homem mais velho, consumidor de álcool, agredia a companheira, de 45 anos, física e psicologicamente de forma contínua. Por isso foi detido pelos militares e colocado em prisão preventiva pelo juiz.Noutra investigação do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, um agressor espancava a mulher à frente dos filhos menores do casal – já existia um processo suspenso provisoriamente – por isso o homem também foi travado pela GNR.Presente a juiz, ficou em liberdade, com o afastamento e a proibição de contactos com a vítima como medidas de coação.