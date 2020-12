Agrediu a mulher com uma garrafa, desferiu-lhe um golpe com uma faca de cozinha e ainda a ameaçou de morte com uma pistola de ar comprimido.Na sequência de uma denúncia, o homem, de 40 anos, acabou por ser detido em flagrante pela GNR, na quarta-feira, no interior da casa onde o casal vivia, em Boliqueime, concelho de Loulé.Ficou em prisão preventiva após ser presente a tribunal. Apesar dos ferimentos, a vítima, de 51 anos, prescindiu de assistência hospitalar.