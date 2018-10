Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agride seis idosas em roubos na rua

Mulher de 37 anos atirava vítimas ao chão com violência.

Por Magali Pinto | 01:30

A Polícia tem já seis casos identificados, mas admite que possam existir muitos mais. Uma mulher de 37 anos foi detida na semana passada na Amadora por roubos a idosas.



A assaltante abordava as vítimas, atirava-as ao chão e a seguir roubava todos os bens. Foi apanhada em flagrante delito pela PSP e levada a um juiz de instrução criminal. Acabou por ficar sujeita à medida de coação mais gravosa - a prisão preventiva. O magistrado entendeu que havia perigo da continuação da atividade criminosa e por isso mandou-a para a cadeia.



As idosas, com idades entre os 70 e os 90 anos, não tinham hipótese de resistência e acabaram por ficar sem dinheiro e sem peças em ouro. No dia em que foi detida pelos agentes da PSP, a mulher tinha atacado duas pessoas, uma delas de 77 anos.



A polícia refere que o ‘modus operandi’ passava por empurrar as vítimas - mulheres - e depois tirar-lhe todos os bens quando estivessem já no chão. Na semana passada, uma testemunha que passava no local onde ocorreu o roubo perseguiu a assaltante, que acabou por ser logo depois detida pela PSP.



Segundo o CM apurou, dedicava-se a esta vida desde maio deste ano, só naquela zona. Seis vítimas já a identificaram mas a polícia acredita que possam existir mais pessoas que foram atacadas com violência e que não tenham ainda feito queixa às autoridades.



A mulher aguarda agora o julgamento em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Tires, uma cadeia feminina. Está indiciada por vários furtos e roubos.