Agride sogro na ilha da Armona

Homem francês alcoolizado ameaçou equipas de socorro.

Por Rui Pando Gomes | 09:00

Um homem, de nacionalidade francesa, agrediu o sogro durante uma discussão familiar, na ilha da Armona, em Olhão.



Os dois homens, com 32 e 70 anos, ficaram feridos e foram socorridos pelo INEM e bombeiros. O agressor estava alcoolizado e ameaçou espancar os técnicos do INEM que o estavam a socorrer.



O incidente, ao que o CM apurou, ocorreu sexta-feira à noite, pelas 22h00. Os desentendimentos envolveram um casal e um idoso, que terá sido agredido pelo genro.



O agressor também sofreu ferimentos na cabeça e na cara. Foi acionada uma equipa do INEM e outra dos bombeiros de Olhão, que foram transportados para a ilha através de uma embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos.



No entanto, as equipas de socorro do INEM e bombeiros foram recebidas com hostilidade e a Polícia Marítima foi chamada a intervir. O agressor estava alcoolizado e recusava ser assistido, apesar de ter sofrido um traumatismo craniano e de estar a sangrar da cabeça.



Depois de alguma tensão, as vítimas foram socorridas e o agressor transportado para o hospital de Faro, onde recebeu tratamento médico.



PORMENORES

Incidentes anteriores

Segundo o CM apurou, o agressor já esteve envolvido em incidentes anteriores na mesma ilha. Num dos casos foi atingido com uma garrafa na zona do pescoço. Sofreu ferimentos graves e foi transportado de helicóptero para o hospital.



Menor sinalizada

O casal tem uma filha menor que, ao que o CM apurou, está sinalizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Olhão. Depois do incidente de sexta-feira à noite, a menor foi entregue aos cuidados de vizinhos, como medida cautelar.