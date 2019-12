Agride taxista e rouba carro em Portimão

Um homem de 41 anos foi detido pela GNR de Portimão, pelas 02h20 de domingo, por ter agredido um taxista e fugido com o carro do mesmo, que depois se despistou.Segundo oapurou, a vítima, de 56 anos, foi atacada e roubada após um desentendimento entre os dois homens por causa do preço da viagem.O agressor deu um murro na cara do taxista - o qual ficou com escoriações na zona da boca - e tê-lo-á ameaçado com uma faca. O taxista conseguiu sair da viatura, deixando o cliente lá dentro. Foi nessa altura que o homem fugiu com o carro.Foi apanhado pela GNR quando seguia, a pé, junto ao Parque da Mina, na EN266, após o despiste do táxi. Na ocasião, não tinha qualquer faca.