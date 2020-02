Agridem pastor devido a terreno para cabras

O pastor Alberto Fernandes, de 57 anos, estava a passar, este domingo, por um terreno no interior de Castro Marim que lhe foi cedido para pastorear as cabras. Ficou surpreendido quando viu outros dois pastores com o gado naquele terreno e foi avisá-los que não podiam estar ali porque o local era privado. Foi recebido imediatamente com agressões."Enquanto estava a falar com um deles, o outro saiu de um barranco e veio direito a mim. Agrediram-me com socos e várias vezes com um cajado", contou aoa vítima, que acabou por conseguir entrar dentro do seu automóvel e fugir a sangrar da cabeça.Devido aos ferimentos, foi ao Serviço de Urgência Básica de Vila Real de Santo António para receber tratamento médico. Poucas horas mais tarde, quando estava regressar a casa, um dos agressores encontrou-o a conduzir o seu Mercedes na estrada e tentou abalroá-lo com uma carrinha de caixa aberta."Tentou empurrar o meu carro para fora da estrada. Bateu-me violentamente no lado esquerdo e partiu-me o para-choques. Mas, entretanto, ele próprio despistou-se e foi a carrinha dele a cair por uma ribanceira", revelou Alberto Fernandes. Nervoso com a situação ligou para um amigo para chamar a GNR. No entanto, quando as autoridades chegaram ao local o homem tinha abandonado a carrinha e fugido.Alberto Fernandes revelou ainda que, durante o incidente, foi ameaçado de morte várias vezes e os agressores disseram que o queriam atirar para dentro de um poço. "Nunca houve uma situação tão grave como esta, mas estes homens já ameaçaram várias pessoas com terrenos próximos. São pessoas, na maioria, idosas e estão com medo", disse o pastor."Não há necessidade de haver este tipo de problemas porque há muitos terrenos para pastar nesta zona e dá para distribuir pelos pastores. Há espaço para todos. Agora este tipo de violência não faz qualquer sentido", lamentou ainda aoAlberto Fernandes.