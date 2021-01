“Ai dona Maria, que eu matei-a”: Homem assassina namorada à facada na Maia

Uma mulher de 50 anos foi esta segunda-feira, ao início da noite, morta pelo namorado, com uma facada na barriga, em Vermoim, Maia.Ao que o CM apurou, Carmo foi a casa de Sérgio terminar a relação. Gerou-se uma discussão, na cozinha do apartamento do homicida, tendo o homem, de 48 anos, esfaqueado mortalmente a namorada com uma faca da cozinha.Em casa estavam dois filhos do homem, de 12 e 19 anos. O mais novo pediu socorro a uma vizinha, enquanto o mais velho ligou para o 112. "Quando lá cheguei, o Sérgio disse-me: ‘Ai dona Maria, que eu matei-a.’ Vi-a no chão, numa poça de sangue", disse ao CM Maria Vieira.