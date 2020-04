"Vou-me portar bem": Aílton e João são dois dos 761 reclusos já soltos das cadeias

Aílton Ferreira da Silva, 26 anos, que estava preso por, assegura, "injúrias a um professor", foi um dos cerca de 50 reclusos libertados esta segunda-feira do Estabelecimento Prisional de Lisboa, ao abrigo das normas excecionais e de perdão de penas aplicadas à população prisional devido à pandemia da Covid-19. Vai regressar a casa, nas Mercês, concelho de Sintra, e disse aoter corrido "tudo bem" com a libertação. "Só tive de arrumar as minhas coisas da cela. Vou-me portar bem", afirmou o antigo futebolista.Até ao final da tarde desta segunda-feira já tinham sido libertados 761 reclusos, em todo o País: 334 segunda-feira; 83 no domingo; e 344 sábado. As decisões partiram dos Tribunais de Execução de Penas de Lisboa (128), Porto (65), Évora (75), Coimbra (58) e Ponta Delgada (8 reclusos) No total podem ser soltos mais dois mil.João Alves, de 64 anos, estava na cadeia de Lisboa a cumprir pena por condução sem carta. "Soube hoje [segunda-feira] de manhã que ia sair e foi uma alegria imensa", disse ao. "Vou a pé para casa para saborear este ar puro. Não tem nada a ver com o que se respira lá dentro [na cadeia]. Sei que vou para outra prisão, a da quarentena em casa, mas é muito melhor", contou.Fátima Oliveira aguardou toda a tarde à porta da cadeia de Lisboa, ansiosa pela libertação de dois sobrinhos, ali reclusos. "Falámos com o advogado que nos garantiu que a saída seria hoje [segunda-feira]. Agora vão ficar em casa e vamos fazer tudo para os apoiar da melhor forma", disse ao. Já Laura, esperava o companheiro, a quem se abraçou quando ele passou os portões para a rua.