“Ainda hoje sofro com aquilo que vi”: Gouveia e Melo recorda reconstrução de casas após fogos em Pedrógão Grande

"Ainda hoje sofro com o que vi e sou uma pessoa treinada." O vice-almirante Gouveia e Melo, atual coordenador da ‘task force’ do plano de vacinação contra a Covid-19, recordou esta quinta-feira, no julgamento das irregularidades na reconstrução de casas após os incêndios de junho de 2017 em Pedrógão Grande, o cenário que encontrou no local, para onde foi, enquanto comandante Naval, ajudar com 200 fuzileiros.Testemunha, chamada por Valdemar Alves (presidente do município e um dos 28 arguidos), disse que a Câmara de Pedrógão Grande "tinha uma estrutura muito débil para a dimensão do problema". "Estavam um bocado perdidos no meio daquele problema gravíssimo, muitos deles ainda em estado de choque", disse. "Nós não organizámos a reconstrução das casas, como é evidente". A prioridade que sugeriu foi reconstruir as "que tinham a ver com a pessoa ter um sítio para viver". "A reconstrução é uma cura psicológica"", disse. "Não diria que [Alves] estaria em pânico, mas bastante desorientado face a uma situação que, desculpem a expressão, era areia demais para a camioneta que tinha", afirmou o vice-almirante.O incêndio de Pedrógão Grande provocou 66 mortos e 253 feridos, tendo destruído cerca de 500 casas (261 habitações permanentes) e 50 empresas."Perante problema desta gravidade e extensão, só pessoas treinadas e até desligadas da região é que conseguem ter sangue frio para estarem a decidir sem ‘stresse’", afirmou."Distribuíamos comida, roupa, dávamos apoio psicológico", disse Gouveia e Melo sobre os Fuzileiros, que fizeram levantamento das pessoas que perderam bens, com "reportagem fotográfica" entregue ao município.