As autoridades policiais e judiciais continuam sem dar respostas à família do homem que, há dois meses, foi morto a tiro quando pescava nas margens do rio Tua, em Valverde da Gestosa, no concelho de Mirandela.









Cláudio Nascimento, de 32 anos, foi encontrado morto com sinais de ter sido atingido a tiro na noite de 29 de novembro do ano passado. Tudo aponta que terá sido vítima de um disparo acidental por alguém que se encontraria a caçar naquele local. Para já ainda não há suspeitos identificados. A Polícia Judiciária investiga.