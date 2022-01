Pode ter sido o disparar de um airbag (sistema de proteção passiva nas viaturas), acionado pela colisão, a causar a morte do bebé Mateus, de dois meses, no acidente com o carro onde seguia com a mãe, Marisa Viegas, de 36 anos, e dois meios-irmãos: Tiago, de 16 anos (que também morreu) e José, de 12. A tragédia, ocorrida domingo à tarde na estrada entre Alvalade do Sado e São Domingos, deixou Santiago do Cacém em luto.