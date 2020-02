Ajuda alimentar bate recorde no Algarve

Durante o ano de 2019, as três carrinhas que fazem recolhas de alimentos para o Banco Alimentar (BA) Contra a Fome do Algarve percorreram mais de 60 mil quilómetros e transportaram mais de 465 toneladas de comida, "um valor que nunca foi tão elevado", diz a instituição.Segundo dados do BA do Algarve, deste valor total recolhido pelas suas três carrinhas, 146,5 toneladas vieram de cinco diferentes cadeias de supermercados da região."A luta contra o desperdício alimentar é a nossa missão principal", assume o BA algarvio que, em 2019, distribuiu, pelas 110 instituições da região com quem tem protocolo, um total de 2130 toneladas de alimentos, o que permitiu apoiar cerca de 20 mil pessoas.Mais de metade dos alimentos (61%) vêm da luta contra o desperdício alimentar - um programa que visa melhorar a eficiência dos recursos na cadeia de abastecimento alimentar. Os restantes têm como origem várias campanhas e ainda o programa de apoio alimentar europeu.O BA do Algarve tem a sua sede na capital de distrito e um polo em Portimão. Conta com 25 voluntários.De acordo ainda com os dados do BA do Algarve, do valor total de alimentos recolhidos, em 2019, 73% são produtos frescos (fruta, verduras e iogurtes) e 27% são produtos secos (leite, arroz, refrigerantes e também vários tipos de massas).Na última campanha de recolha de alimentos nas grandes superfícies comerciais, no início de dezembro de 2019, foram obtidas 140 toneladas de comida. Em comparação com o ano anterior, foram conseguidas mais 10 toneladas.