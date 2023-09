Ajudante de construção civil dá 13 facadas a amigo por usar uma T-shirt sua em Viseu

Um ajudante de construção civil de 43 anos desferiu pelo menos 13 golpes de navalha no corpo de um amigo por estar a usar uma T-shirt sua. Começou a ser julgado na quinta-feira no Tribunal de Viseu e responde por homicídio na forma tentada.Agressor e vítima viveram juntos numa casa devoluta até que a vítima se mudou para uma pensão e levou consigo um saco com roupa emprestada pelo arguido. A 14 de julho do ano passado, os dois encontraram-se na Rua Serpa Pinto, em Viseu.Na quinta-feira foram ouvidas várias testemunhas, entre elas uma polícia municipal que foi ao local. “Disse que foi o outro que começou, tinha as mãos arranhadas e com sangue”, contou.