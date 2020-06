Ajuntamento de centenas de jovens em Braga acaba com intervenção da PSP

Em Braga, esta madrugada cerca de 200 pessoas concentraram-se no Campo das Hortas… um ponto de encontro ao ar livre para consumo de álcool e convivo entre amigos.

Passavam poucos minutos da uma da manha quando a PSP chegou ao local e sensibilizou os jovens para o distanciamento social. Sem incidentes, muitos acabaram por abandonar o local ordeiramente.

Devido à pandemia do novo coronavírus, a Direção Geral de Saúde proibiu a concentração com mais de 20 pessoas. Depois das últimas festas organizadas, o Presidente da república pediu aos jovens para darem o exemplo e cumprirem as medidas pedidas.

Cerca de uma centena junta em Vila do Conde











Na madrugada de sábado, cerca de 100 pessoas juntaram-se na praça José Régio em Vila do Conde. Este local é bastante frequentado, principalmente no verão por jovens.