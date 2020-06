Ajuntamento de mais de 100 pessoas no centro do Porto obriga a intervenção da PSP

Um ajuntamento de mais de 100 pessoas no centro do Porto obrigou à intervenção da PSP durante a noite deste sábado.A informação está a ser avançada pela SIC Notícias, que dá conta de que alguns jovens se faziam acompanhar de colunas para ouvirem música e nem a chuva os demoveu.O alerta ocorreu cerca das 00h00, com a necessidade da PSP e Polícia Municipal agirem na zona exterior de bares, perto da Reitoria da Universidade do Porto.

Em atualização