Ala da cadeia de Lisboa de onde já foram transferidos presos tem 70 casos confirmados de Covid-19

A Ala E da cadeia de Lisboa, que tem mais de 300 presos preventivos, e de onde foram feitas várias transferências de reclusos para outras prisões do país, está em isolamento devido a 70 casos confirmados de Covid-19 entre reculosos e um guarda.

Ao que o CM apurou, na origem do surto poderá estar um recluso que já esta semana foi levado para realizar uma diligência num posto policial da área de Lisboa e, já nesta quarta feira, acusou positivo no teste de deteção do novo coronavirus.

De imediato foi decretado o isolamento de toda a ala. Até ao final do dia desta quarta feira já foram testados 83 reclusos, com a deteção de 70 casos positivos e ainda o caso de um guarda que já levou a primeira dose da vacina contra a Covid.

Os serviços prisionais, entretanto, já começaram a vacinar reclusos, iniciando o processo pelos presos considerados mais vulneráveis.