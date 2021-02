Ala na cadeia de Sintra para reclusos positivos à Covid-19

A cadeia de Sintra criou uma ala exclusiva para reclusos positivos à Covid-19 que vai funcionar como “enfermaria de retaguarda” às já existentes nas prisões do Porto, Caxias e Santa Cruz do Bispo. O espaço deverá receber 15 presos.Os guardas prisionais questionam a falta de formação, mas a Direção-Geral das cadeias garante que estes reclusos serão “acompanhados continuamente por pessoal clínico”. Alas semelhantes estão a ser criadas nas cadeias do Porto e Paços de Ferreira.