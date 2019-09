Albufeira suspende cobrança de taxa municipal da Proteção Civil

A Câmara de Albufeira decidiu suspender por tempo indeterminado a cobrança da taxa municipal de Proteção Civil, que foi criada há sete anos.A medida entrou este sábado em vigor. Esta taxa rendia uma receita entre 500 a 600 mil euros por ano, dinheiro que era depois canalizado para os bombeiros. A autarquia garante que continuará a assegurar o apoio à corporação, através do orçamento municipal.José Carlos Rolo, presidente da câmara, diz que "a situação financeira da autarquia é estável", pelo que pode "abdicar desta receita", aliviando desta forma "o valor de taxas a pagar pelos munícipes".O autarca realça aoque o apoio financeiro prestado à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira "será mantido", através de verbas da própria câmara.Após ter sido declarada a inconstitucionalidade da taxa em alguns municípios do País, a Câmara de Albufeira chegou a receber algumas reclamações sobre a sua cobrança no concelho. A autarquia sempre defendeu que estava dentro da lei, mas com esta decisão "dissipa-se qualquer discussão", considera José Carlos Rolo.A taxa municipal de Proteção Civil, que foi criada em julho de 2012, era cobrada na fatura de consumo de água. Por mês, o consumidor doméstico pagava 80 cêntimos, sendo aplicado um valor mais alto às empresas (1,5 euros às lojas, 5 euros às industriais, 2 euros no que se refere a obras, 1,5 euros para rega e 1 euros para repartições públicas).n