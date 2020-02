Pinto da Costa pediu para ser ouvido por videoconferência no ataque à Academia do Sporting

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, pediu esta terça-feira para ser ouvido por videoconferência no caso da invasão à Academia do Sporting. Pinto da Costa foi arrolado como testemunha de Bruno de Carvalho no caso da invasão a Alcochete.Esta terça-feira foram já ouvidas testemunhas arroladas pela defesa de Bruno Jacinto, um dos arguidos no processo.A inquiração de Petrovic estava também prevista para esta terça-feira à tarde mas jogador não respondeu à notificação do Tribunal.Esta quarta-feira será ouvido o antigo avançado do Sporting Bas Dost.