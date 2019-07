Álcool etílico é bebida diária de dez sem-abrigo em Braga

Existem, no distrito de Braga, pelo menos dez sem-abrigo que diariamente ingerem vinho misturado com bebidas brancas fortes, como whisky, vodka ou rum, ou, à falta destas, álcool etílico, que é bastante mais barato.Um médico do Hospital de Braga disse aoque o que ocorreu na passada quarta-feira no centro de Braga "acontece praticamente todos os dias nos diversos centros urbanos do distrito, só que sem consequências tão graves"."Este fenómeno tem crescido nos últimos anos e temos referenciadas mais de dez pessoas que diariamente misturam bebidas brancas de má qualidade ou, à falta de melhor, álcool etílico no vinho, em busca de uma bebedeira mais rápida", disse o clínico, revelando que os três protagonistas do dramático acontecimento da semana passada foram "dezenas de vezes" socorridos no hospital.Na quarta-feira, um homem de 43 anos, João Paulo Silva, morreu após ingerir grandes quantidades de vinho misturado com álcool etílico, e outros dois, de cerca de 50 anos, foram hospitalizados, tendo recebido alta clínica entretanto.Mas desta vez, os três alcoólicos contaram com a colaboração de um quarto amigo, Paulo Ribeiro, que terá ajudado na mistura e na ingestão da bebida, quando os outros já não tinham condições físicas para o fazer.Ouvido no Tribunal de Guimarães, ficou em prisão preventiva, enquanto espera a colocação da pulseira eletrónica, com que aguardará julgamento.