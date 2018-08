Alcoólica ateia incêndio com isqueiro

Suspeita foi identificada e detida com a colaboração da GNR.

Já na segunda-feira, a Polícia Judiciária anunciou a detenção de dois incendiários, ambos também com problemas de alcoolismo.



Atearam fogos florestais em Oliveira de Azeméis e em Ponte da Barca. O primeiro ficou em prisão domiciliária e o segundo obrigado a apresentações às autoridades.



Atearam fogos florestais em Oliveira de Azeméis e em Ponte da Barca. O primeiro ficou em prisão domiciliária e o segundo obrigado a apresentações às autoridades.

A PJ de Braga deteve uma doméstica, de 42 anos e com dependência do álcool, que ateou um incêndio florestal no domingo em Valença.Com recurso a um isqueiro, inflamou vegetação seca e as chamas propagaram-se a uma zona florestal, consumindo um hectare de mato, pinhal e eucaliptos. O fogo foi combatido por bombeiros de várias corporações.