Um homem, com problemas alcoólicos, foi preso pela PSP da Amadora, num processo de violência doméstica por agredir a companheira durante os dois anos em que residiu com a mulher.A vítima foi alvo de agressões físicas e psicológicas, mesmo depois de terminar o namoro. Ouvido por um juiz do Tribunal da Amadora ficou proibido de contactar a ex-companheira.Foi ainda sujeito a vigilância eletrónica para manter uma distância de 500 metros da vítima.