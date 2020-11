Um homem, de 52 anos, que embateu contra um poste junto às partidas do aeroporto de Lisboa na noite de sexta-feira foi detido pela PSP logo a seguir.



Saiu do carro a cambalear e a falar de forma descoordenada. Quando foi submetido ao teste do balão, acusou uma taxa-crime de 1,81 g./l.

Ver comentários