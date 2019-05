Alcoolizado invade procissão das velas em Celorico da Beira

Um condutor de 30 anos foi detido pela GNR por tentar irromper pelo meio de uma procissão religiosa que se realizou na noite de sábado, em Celorico da Beira, dizendo "estar com pressa". O homem foi sujeito ao teste de álcool e acusou uma taxa de 1,43 g/l, ou seja, taxa-crime. Por esse motivo, vai na manhã desta segunda-feira ser presente a um juiz no Tribunal de Celorico da Beira.Tudo aconteceu pelas 22h30, quando centenas de pessoas participavam na procissão das velas dedicada ao mês de Maria. Ao que oapurou, o condutor não se terá apercebido de que se estava a realizar a procissão e quando deu conta quis seguir em outra direção."Não viu que estavam ali tantas pessoas concentradas e por isso não se pode dizer que tenha tentado passar por entre a multidão. Quando se apercebeu travou e seguiu sem perturbar ninguém", disse um dos participantes. "Não foi detido no local, mas uma das pessoas que participavam na procissão retirou os elementos da chapa de matrícula e contactou a GNR, que o abordou mais tarde", garantiu a mesma fonte.Segundo a GNR "não se registaram quaisquer feridos ou danos". O condutor reside em Celorico da Beira e alegou "estar com pressa e com vontade de seguir viagem". Certo é que o homem acusou álcool e esta segunda-feira vai conhecer a decisão do Tribunal. Incorre numa pena de multa até 120 dias ou até mesmo numa pena de prisão até um ano. Pode também ficar proibido de conduzir por um período entre três meses e três anos.