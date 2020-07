Aldeia em Arganil equipada com sistema contra fogo

A aldeia de Travessas, Arganil, está desde esta sexta-feira equipada com um sistema de proteção contra incêndios. Desenvolvido por uma equipa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), o projeto baseia-se numa “linha de aspersores de água que podem ser acionados” numa situação de incêndio.



O sistema funciona de forma semiautónoma, sendo alimentado por bateria quando falha a energia elétrica. Os habitantes receberam formação e sentem-se aptos para instalar as colunas em caso de necessidade. “Pode não apagar, mas vai travar as chamas e proteger a aldeia”, acredita José Alvoeiro, habitante. Xavier Viegas, professor da FCTUC, espera que outras aldeias possam implementar o sistema.



